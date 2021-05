ASSE : Saïdou Sow prolonge à St-Etienne

Dans : ASSE.

L'AS Saint-Etienne a officialisé la prolongation de contrat de son jeune défenseur central Saïdou Sow.

« C'est une grande joie de prolonger mon contrat dans le club où j'ai été formé. Cette saison, j'ai beaucoup appris. À l'entraînement, Claude Puel m'a poussé chaque jour à en faire plus. Grâce aux éducateurs du centre de formation, j'avais acquis les fondamentaux mais l'exigence du coach et de son staff m'a aidé à grandir. Cette prolongation de contrat constitue une nouvelle étape dans ma carrière. La confiance du Président Roland Romeyer et du club est un encouragement à travailler plus, car je dois encore franchir d'autres paliers. J'espère également rendre au club tout ce qu'il m'a déjà apporté », s'est réjoui celui qui est désormais international avec l'équipe de Guinée. L'ASSE n'a pas indiqué jusqu'à quelle date Saïdou Sow avait prolongé son contrat, évoquant seulement une signature « dans la durée ».