ASSE : Ryad Boudebouz chez les Verts, c'est officiel !

Dans : ASSE, Mercato, Ligue 1.

L'AS Saint-Etienne a officialisé ce samedi après-midi la signature de Ryad Boudebouz pour les trois prochaines saisons.

« Ce samedi, Ryad Boudebouz est officiellement devenu un joueur de l'AS Saint-Étienne. Le club et le Betis Séville ont en effet conclu un accord pour le transfert à Saint-Étienne du milieu de terrain international algérien qui a du même coup paraphé un contrat de 3 ans. Il est la septième recrue de l'ASSE pour cette nouvelle saison. A l'ASSE, Ryad Boudebouz portera le numéro 7 », précisent les Verts.

« Je suis très heureux et très fier de signer à l'AS Saint-Étienne. J'ai conscience de rejoindre l'un des plus grands clubs français. Physiquement, je me sens prêt et j'ai hâte de faire partie du groupe. J'espère vite m'intégrer d'autant que je connais déjà Ghislain Printant, qui a été mon entraîneur à Bastia, mais aussi Julien Sablé, avec lequel j'ai évolué en Corse quand il était encore joueur, Wahbi Khazri, l'un de mes anciens coéquipiers sous le maillot bastiais et Yann M'Vila que j'ai côtoyé en équipe de France U19. J'aime les ambiances chaudes comme celle de Geoffroy-Guichard et c'est un privilège de jouer devant de tels supporters », s’est réjoui Ryad Boudebouz.