ASSE : Ruffier, Youssouf, Bouanga, le trio de Noël des Verts !

Dans : ASSE.

La fin de l'année se profile et l'heure du bilan est arrivée du côté de l'AS Saint-Etienne. Le trio des trois meilleurs joueurs des Verts a été dévoilé.

A Noël il y a la buche, mais il y a aussi les débats éternels sur la première partie de la saison de Ligue 1, du moins dans les familles où le football compte. Du côté des supporters de l’ASSE, on a vécu bien des émotions, même si indéniablement la victoire arrachée dans le derby contre Lyon quelques jours après la venue de Claude Puel pour remplacer Ghislain Printant restera dans toutes les mémoires. Sur le plan individuel, Le Progrès dévoile son podium des joueurs les mieux notés depuis le début de la saison de Ligue 1. Et sans grande surprise, c’est Stéphane Ruffier qui est le numéro 1, le gardien de l’AS Saint-Etienne, qui a doublé la légende Ivan Curkovic, ayant largement contribué aux bons résultats des Verts, même s’il n’a pas empêché le coup de mou de fin d’année.

Ruffier suivi de deux jeunes à l'ASSE

Et le quotidien régional de dévoiler qui sont, selon lui, les trois meilleurs footballeurs de l’ASSE jusqu’à maintenant dans cette saison 2019-2020. « Comme la saison passée à même époque, le gardien de l’ASSE pointe en tête de notre classement des notes que notre rédaction attribue après chaque match de Ligue 1. Sa régularité et sa constance portent son équipe. Youssouf et Bouanga complètent le podium (...) Si Ruffier est une valeur sûre des Verts, Zaydou Youssouf en représente l’avenir immédiat. Arrivé à l’intersaison de Bordeaux où il a été formé, le jeune milieu de terrain de 20 ans éclate et s’éclate dans le Forez (...) Denis Bouanga, l’autre bonne pioche du mercato stéphanois, complète logiquement notre podium avec une moyenne de 5, 50. Après un été à s’adapter, le Franco-Gabonais a fait parler ses qualités de buteur », constate Le Progrès, qui associe donc l’expérience et la jeunesse dans son classement à l'AS Saint-Etienne. Un beau choix.