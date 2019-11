ASSE : Ruffier efface la légende Curkovic, total respect !

Dans : ASSE.

Stéphane Ruffier a joué dimanche contre Montpellier son 303e match sous le maillot de l'AS Saint-Etienne effaçant au passage le record du légendaire Ivan Curkovic. Du côté des Verts, on a salué cet événement.

Ivan Curkovic ne sera jamais oublié par les supporters stéphanois, car il a contribué aux plus belles pages sportives de l’histoire de l’ASSE avec quatre titres de champion de France, trois éditions de la Coupe de France et bien évidemment la finale de la Coupe d’Europe des Clubs Champions en 1976. Mais depuis dimanche, l’ancien gardien de but yougoslave des Verts, désormais âgé de 75 ans, n’est plus le portier ayant joué sous la tunique de l’AS Saint-Etienne. C’est Stéphane Ruffier qui est en tête de ce palmarès. Et pour fêter cela, ce dernier a réussi un match parfait dimanche contre Montpellier.

Pour Claude Puel, il est clair que Stéphane Ruffier est un sacré gardien et que l’hommage qui lui a été rendu était amplement mérité. « Il faut le féliciter pour le record qu’il bat. C’est assez exceptionnel. Il dépasse une légende comme Curkovic. C’est peu dire de ce que ça peut représenter du niveau où il est constamment, avec beaucoup de régularité et de maîtrise. Il est toujours performant et ça fait un moment. Contre Montpellier, Stéphane a encore été grand. C’est difficile parce qu’il n’est pas spécialement sollicité. Il faut être là au bon moment. Il est hyper concentré, dans sa bulle », se félicite l’entraîneur de l’AS Saint-Etienne au sujet de Stéphane Ruffier. Il est vrai que depuis qu’il a quitté Monaco pour l’ASSE en 2011, le portier de 33 ans a rapporté un paquet de points aux Verts.