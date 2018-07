ASSE : Romeyer peut-il provoquer une catastrophe à l'ASSE ?

Dans : ASSE, Ligue 1.

L'été se passait sereinement du côté de l'AS Saint-Etienne, les Verts ayant conservé les joueurs qu'ils voulaient, et Wahbi Khazri rejoignant l'ASSE après une longue bataille avec Rennes. Mais vendredi soir, Jean-Louis Gasset a sérieusement plombé l'ambiance en prévenant qu'il avait rendez-vous lundi avec les dirigeants stéphanois afin d'avoir une franche explication entre ce qui lui avait été promis et ce qu'il se passer lors de ce mercato.

Et si l'on en croit le site Peuple-Vert.fr, cet entretient entre l'entraîneur de l'AS Saint-Etienne et les deux président de l'ASSE ne sera pas une simple formalité. « Lundi se tiendra une réunion avec Roland Romeyer et Bernard Caiazzo. Si cette dernière ne donnait pas satisfaction au technicien stéphanois, de grandes décisions pourraient être actées… Mais nous n’en sommes pas encore là (...) Nous avons été discrets et patients jusque là, mais voilà 1 mois que les échos venus de l'ASSE sont négatifs. Roland Romeyer est clairement au centre des tensions. Sa relation avec JL Gasset est tendue. R. Romeyer doit assumer de ne pas tenir ses promesses ! », prévient le site spécialisé. Les prochains jours pourraient donc être tendus du côté de l'Etrat, l'AS Saint-Etienne ayant tout de même intérêt à ne pas trop tirer sur la corde avec son technicien.