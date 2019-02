ASSE : Romeyer part en free-style, et dégomme l'OM au passage

Dans : ASSE, Ligue 1, OM.

Président désireux de céder son club pour enfin profiter de sa retraite, Roland Romeyer avait finalement changé d’avis l’année dernière en voyant la reprise financière de l’AS Saint-Etienne capoter.

Depuis, le dirigeant de 73 ans suit parfois avec distance le quotidien de son club de cœur, quelque peu lassé par l’évolution du monde du football. S’il se montre désabusé devant l’argent-roi, l’homme en poste depuis désormais 15 ans n’oublie pas d’envoyer quelques missiles quand bon lui semble. Et cette fois-ci, c’est l’Olympique de Marseille qui a subi les foudres de Roland Romeyer dans une intervention publique rapportée par le site Poteaux-Carrés.com.

« Marseille, c'est compliqué. Ils ont fait quelques erreurs. Quand il y a déjà des changements dans la direction... Il y a l'ancien président, le copain de Bernard, Labrune, qui a vendu Mandanda et Payet. Vous avez vu, ils les ont rachetés plus chers qu'ils les ont vendus ! (rires) Mais Marseille a quand même une belle équipe. Pour les joueurs de Marseille, pour le moment, c'est plus facile de jouer à l'extérieur qu'au Stade Vélodrome car ils se font fracasser par les supporters. Mais Marseille va se qualifier à mon avis pour l'Europa League », a livré Roland Romeyer, qui tire dans le tas sur la gestion de l’OM de ces dernières années, et notamment le rachat de plusieurs joueurs vendus parfois quelques mois plus tôt. De toute évidence, cela fait beaucoup rigoler le président stéphanois, même si ce dernier a reconnu qu’il y avait de grandes chances que l’OM termine devant l’ASSE au classement final de la saison.