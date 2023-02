ASSE : Romeyer le porteur d'eau, une légende des Verts attaque

Dans : ASSE.

Par Adrien Barbet

Longtemps considéré comme l'un des meilleurs clubs français, Saint-Étienne lutte aujourd'hui pour son maintien en Ligue 2. Une situation délicate pour les anciennes légendes du club qui accablent les dirigeants actuels.

Actuellement seizième de l'antichambre du football français, l'ASSE n'est pas prête de revenir en Ligue 1. Les Verts n'ont que 4 points d'avance sur Rodez, lanterne rouge de la Ligue 2. Proche d'une descente en National, Saint-Étienne doit absolument se reprendre pour sauver le club qui autrefois, pouvait porter les espoirs français en Coupe d'Europe et remportait le championnat français en écrasant la concurrence. Une époque lointaine et qui laisse un goût amer aux anciennes légendes du club. Gérard Janvion, ancien défenseur de l'ASSE, finaliste de la C1 avec les Verts, s'est exprimé dans une tribune pour ButFootballClub sur l'actuelle direction stéphanoise. L'ancien international français (40 sélections) estime que si Saint-Étienne est aujourd'hui dans une situation critique, c'est à cause de la mauvaise gestion de Roland Romeyer et Bernard Caïazzo.

L'ASSE plonge, c'est la faute de Romeyer et Caïazzo

« À propos des dirigeants, ou des actionnaires, je me souviens que l'un d'entre eux était porteur d’eau dans les années 70 et 80. Qu’il n’était en rien un grand dirigeant. Il ne faut peut-être pas être étonné de ses mauvaises prouesses actuelles. Roland Romeyer et Bernard Caïazzo, s'ils se respectent, s'ils aiment autant ce club comme ils le disent, qu’ils partent. Et définitivement ! La décadence qui règne désormais à l'ASSE n’est pas arrivée du jour au lendemain à ce que je sache. Elle s’est enracinée depuis une dizaine d’années. Aujourd’hui, on assiste tous, impuissants, au déclin » a confié celui qui a remporté quatre fois la Ligue 1 avec les Verts dans les années 70 avant de confier sa crainte concernant la suite pour le club. « Quant à l'avenir, à court terme, les choses sont relativement simples. Il nous faut un dirigeant à la hauteur, qui investisse et qui aime Saint-Étienne. Je voudrais également parler des joueurs, qui doivent enfin porter ce maillot avec fierté. Ils doivent le mouiller. C’est comme ça que ça se passe pour obtenir des résultats. Pas autrement. Vous vous rendez compte qu'on tremble aujourd’hui pour une éventuelle descente en National ? Comment peut-on l'accepter ? Comment peut-on trouver ça normal ? Ma crainte, aujourd'hui, est simple : que l'ASSE mette longtemps, très longtemps, à se relever d'un tel fiasco » a ajouté Gérard Janvion, visiblement pessimiste sur l'avenir de Saint-Étienne.