ASSE : Romeyer fait un choix contesté au mercato

Par Corentin Facy

Meilleur buteur de l’ASSE en Ligue 2 cette saison, Jean-Philippe Krasso est un joueur convoité sur le marché des transferts.

Au-delà de ses performances, Jean-Philippe Krasso attire les convoitises sur le marché des transferts en raison de sa situation contractuelle. Et pour cause, l’attaquant ivoirien de 25 ans sera en fin de contrat avec les Verts en juin prochain. Dès lors, de nombreux clubs ont sollicité les dirigeants stéphanois ces dernières semaines dans le but de s’offrir les services de ce buteur qui monte et qui réalise une très belle saison en Ligue 2, malgré les difficultés de son équipe. Le Dynamo Kiev, l’Etoile Rouge de Belgrade mais également un club russe dont l’identité n’a pas filtré sont très intéressés par Jean-Philippe Krasso au mercato. A six mois de la fin du contrat de son attaquant, Roland Romeyer pourrait être tenté de le vendre afin de ne pas risquer un départ pour zéro euro à la fin de la saison. Mais selon But Football Club, il n’est pas question pour le président de l’ASSE de se séparer de son buteur pour le moment.

Romeyer refuse de vendre Krasso, il partira libre

« Il reste ». Selon le média spécialisé, c’est précisément ce que Roland Romeyer répond à tous les agents qui viennent lui soumettre des intérêts pour Jean-Philippe Krasso lors de ce mercato hivernal. Le président de l’ASSE a pourtant conscience que son attaquant de 25 ans ne prolongera pas chez les Verts, et partira donc librement en fin de saison pour zéro euro. Mais fort de son expérience, Roland Romeyer est persuadé que les points que vont rapporter à Saint-Etienne les buts de Jean-Philippe Krasso valent plus que l’indemnité de transfert qu’il peut espérer cet hiver en cas de vente. Dès lors, il n’est pas question pour Saint-Etienne de vendre Jean-Philippe Krasso cet hiver. A en croire But, un grand club africain pourrait également tenter sa chance cet hiver mais à moins d’une offre colossale, « JPK » restera donc dans le Forez cet hiver… pour le plus grand plaisir de son entraineur Laurent Batlles.