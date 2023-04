ASSE : Roland Romeyer salement attaqué en plein match

Dans : ASSE.

Par Alexis Rose

Même si l’AS Saint-Etienne va beaucoup mieux depuis quelques semaines, les supporters stéphanois continuent leur combat contre la direction, et notamment Roland Romeyer.

Tombé de Ligue 1 il y a un an, Sainté vit une saison compliquée. Tout proche du précipice jusqu’en janvier dernier, le club du Forez a parfaitement relevé la tête depuis. En enchaînant une série de neuf matchs sans défaite, dont six victoires, l’ASSE s’est donnée un énorme bol d’air dans la course au maintien en L2. Désormais onzième, Saint-Etienne dispose de huit points d’avance sur la zone rouge à neuf journées de la fin. Autant dire que la direction stéphanoise peut déjà penser à la suite de leur projet, avec la remontée en tête.

Roland Romeyer veut vendre l’ASSE cet été

🎙️ Roland Romeyer a évoqué la vente du club ce jeudi matin.



"Je me concentre sur cette fin de saison, c’est à dire jusqu’au 2 juin. On travaille du mieux possible et après le 2 juin on passera à autre chose. Il y aura d’autres projets."



Et la future vente du club ? Roland Romeyer y croit encore dur comme fer. « On sait qu’on vend, c’est tout. On l’a annoncé dans les médias. La vente est toujours d’actualité avec KPMG qui a un mandat de notre part. Compte tenu de l’état dans lequel était le club, on a dit qu’on attendait que cela aille mieux, c’est tout. Comme je vous le dis, on passera à cette phase-là une fois le championnat fini et en espérant que l’objectif que j’ai fixé sera atteint. Même si je suis en forme, il faut tourner la page », a lancé le président de l’ASSE cette semaine sur Envertetcontretous.

« Impuissance, Alzheimer ou sénilité ? »

Une déclaration qui a forcément fait réagir les supporters des Verts. Samedi, lors de la victoire contre le Paris FC, les Magic Fans ont d’ailleurs adressé un message salé à Romeyer. « R.R : Des années à radoter des propos mensongers... Impuissance, Alzheimer ou sénilité ? », pouvait-on lire sur une banderole déployée en première période dans le parcage stéphanois. Lassés par ce refrain de la vente, les ultras continuent donc de réclamer la démission de la direction, histoire de pouvoir repartir sur un projet tout neuf pour le futur.