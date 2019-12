ASSE : Puel tente le coup du « je vous l’avais dit »

Dans : ASSE.

Opposé ce dimanche au Stade Rennais, camarade d'infortune en Europa League, l'AS Saint-Etienne doit s'imposer pour monter sur le podium de la Ligue 1, alors que les Verts sont un peu dans le dur. De quoi conforter la thèse de Claude Puel.

Le calendrier de la Ligue 1 est malicieux puisque ce dimanche les deux formations françaises éliminées jeudi en Europa League s’opposeront au Roazhon Park. Et si la situation du Stade Rennais n’est pas glorieuse, loin de là, du côté de l’AS Saint-Etienne on espère sortir du petit trou d’air actuellement traversé par la formation de Claude Puel, qui reste sur trois nuls et une victoire lors des quatre dernières rencontres toutes compétitions confondues. A l’heure où l’ASSE est repassée derrière l’OL au classement, certains commencent à trouver le temps long. Mais pas Claude Puel qui rappelle quelques fondamentaux.

Car le successeur de Ghislain Printant ne l’a jamais caché, même quand Saint-Etienne a effectué sa remontée spectaculaire, l’effectif actuel des Verts ne permet pas de viser très très haut, même si le coach de l’AS Saint-Etienne voit du mieux. « On doit composer avec les nombreux blessés, notamment dans le secteur offensif. Cela implique des rotations et de nouvelles associations des joueurs pour trouver des solutions à court terme. Quand on a gagné, l'environnement a versé dans l’euphorie mais je suis resté mesuré. Mon discours n'a pas évolué après nos deux derniers matches nuls. Il reste du travail à accomplir mais on progresse », a fait remarquer Claude Puel avant cette rencontre importante à Rennes.