ASSE : Rocheteau croit à un coup de théâtre dans le dossier Bamba

Dans : ASSE, Mercato, Ligue 1.

En fin de contrat en juin 2018, Jonathan Bamba va-t-il rester à l’AS Saint-Etienne à l’issue de la saison ?

Le mystère demeure entier du côté de l’Etrat, d’autant que l’international espoir français n’est plus vraiment en odeur de sainteté du côté des supporters stéphanois. Néanmoins, Dominique Rocheteau a annoncé dans un entretien accordé à But Football Club que le joueur souhaitait finalement poursuivre sa carrière à l’ASSE. Les négociations se poursuivent donc entre les représentants du joueur et la direction de l’actuel 12e de Ligue 1.

« C’est un risque à prendre. Jean-Louis voulait le garder. On va voir comment les discussions pour sa prolongation évoluent. Jonathan a envie de rester. Il veut poursuivre sa carrière à Saint-Etienne. Les ponts ne sont pas coupés avec ses agents. On devrait se revoir d’ici quelques semaines. Des offres ? Non. Rien de concret. Uniquement des approches » a expliqué le directeur sportif de l’AS Saint-Etienne. Autant dire que l'Ange Vert croit encore au miracle, Bamba n'ayant jusqu'à présent jamais été proche d'un accord pour prolonger.