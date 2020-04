ASSE : Robert Herbin hospitalité, le splendide hommage de Paga

Dans : ASSE.

Hospitalisé depuis mardi au CHU de Saint-Etienne, Robert Herbin se bat pour survivre. Souffrant de graves problèmes cardiaques, l’ancien coach des Verts est dans un état très inquiétant.

Assurément, le monde du football dans sa globalité et plus encore les fans de l’AS Saint-Etienne prient pour que l’ancien entraîneur de Saint-Etienne s’en sorte. Ces dernières heures, les témoignages de ses anciens joueurs se multiplient. Et dans les colonnes du Parisien, c’est Laurent Paganelli qui a tenu à apporter sa force et soutien au Sphinx. Des mots très touchants de la part de l’homme de terrain de Canal +, lequel prie de toutes ses forces pour que Robert Herbin surmonte cette terrible épreuve.

« Cela me rend triste. Robby est un solitaire qui a toujours voulu être seul. Si je pouvais, pourtant, je prendrais ma voiture pour être avec lui. Il est important dans ma vie. C'était mon père quand j'étais joueur, il est mon entraîneur pour la vie. Il compte beaucoup, beaucoup : on aimait les mêmes choses : Brassens, Brel, la grande musique. Je lui donne tout mon amour » a indiqué Laurent Paganelli. En quelques semaines, une deuxième légende du football français pourrait s’en aller après Michel Hidalgo. Tout cela est terrible pour Laurent Paganelli. « C'est vrai. J'adorais aussi Michel. Ce sont des pages qui se tournent, celles de notre jeunesse. C'était les années 1970. On va aller boire un coup à leur santé ». Un hommage poignant de la part de celui qui est amicalement surnommé « Paga » par les amateurs de football.