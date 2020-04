ASSE : Robert Herbin, des « dégâts irréversibles » liés à son passé ?

Dans : ASSE.

On l'a appris vendredi, Robert Herbin a été hospitalisé d'urgence à Saint-Étienne pour des graves problèmes cardiaques et pulmonaires. Le coach mythique de l'ASSE est dans un état très préoccupant.

Pour les amateurs de football, Robert Herbin est une figure qui compte en France, celui qui était surnommé le Sphinx en raison de son flegme imperturbable, ayant contribué à écrire les plus belles pages de l’histoire de l’AS Saint-Étienne au moment où les Verts étaient d’une popularité jamais égalée depuis. L’émotion a donc été grande lorsque Jean-Michel Larqué, qui a été son capitaine dans les années 70, a annoncé que Robert Herbin avait été hospitalisé au CHU de Saint-Étienne pour des soucis pulmonaires et cardiaques qui n’ont, à priori, rien à voir avec le Covid-19. Selon Aujourd’hui en France, l’ancien technicien stéphanois souffrait de certains abus du passé.

Le quotidien témoigne de la situation. « Robert Herbin vit en ermite depuis de nombreuses années sur les hauteurs de Saint- Etienne avec son chien. Inquiète de ne pas avoir de signes de vie depuis plusieurs jours, sa soeur a appelé la mairie de son village, qui a appelé les gendarmes. Ces derniers l’ont découvert incapable de se mouvoir. Le CHU de Saint-Étienne, malgré la crise du coronavirus, a pu lui trouver un lit. Les résultats de ses examens révèlent un état physique inquiétant. A l’évidence, les abus d’alcool et de tabac qui ont longtemps escorté la vie de Robert Herbin ont causé des dégâts irréversibles », explique le média, qui précise qu’après avoir passé des examens, et à peine réveillé, l’ancien technicien de l’AS Saint-Étienne a voulu partir du CHU, ce qui évidemment était impossible. On espère désormais que le Sphinx réussira à se sortir de cette dure situation.