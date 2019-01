ASSE : Riolo sort une preuve accablante, les Verts ne veulent pas de la LDC

Dans : ASSE, Ligue 1.

Quatrième de Ligue 1 avant la 23e journée, l’AS Saint-Etienne n’ose pas afficher ses ambitions.

Il est pourtant clair que les Verts peuvent prétendre à une place sur le podium à la fin de l’exercice. Ce qui explique pourquoi Jean-Louis Gasset voulait améliorer son effectif cet hiver. Malheureusement pour l’entraîneur, ses supérieurs en ont décidé autrement. Seul le milieu Youssef Aït Bennasser est arrivé pour compenser le départ en prêt d’Assane Dioussé au Chievo Vérone. Mais surtout, le transfert annoncé du titulaire Ole Selnaes en Chine risque d’affaiblir l’équipe. Pour Daniel Riolo, ce mouvement à venir en dit long sur les véritables objectifs de l’ASSE.

« L’ambition de Saint-Etienne est claire. A partir du moment où ils font partir un joueur important au milieu pour cher, ça veut dire qu’ils ne visent pas réellement le podium, a déduit le consultant de RMC. Ils se disent que cela peut leur tomber dessus, sur un malentendu et ils ne diront évidemment pas non si c’était le cas, mais en gros ils ne font pas en sorte d’y arriver réellement et de mettre tous les atouts pour y arriver. »

La 4e place jugée suffisante ?

« Car s’ils voulaient finir sur le podium, ils garderaient Selnaes et en plus ils recruteraient un joueur supplémentaire pour se renforcer. Dioussé serait resté, par exemple, a ajouté le spécialiste. Le bilan de l’ambition stéphanoise, c’est qu’ils se disent "on peut finir 4e" même en vendant Selnaes. Mais le podium ne fait pas partie du programme de l’ASSE. » Après les efforts financiers consentis ces derniers mois, le club stéphanois a peut-être besoin de liquidités, surtout pour un joueur sous contrat jusqu’en 2020.