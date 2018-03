ASSE : Pourquoi Debuchy est fans des Verts depuis 2011

Dans : ASSE, Ligue 1, LOSC.

Arrivé en dernier renfort cet hiver pour une pige de six mois, Mathieu Debuchy est clairement la meilleure pioche d’un mercato hivernal qui a tout bouleversé chez les Verts.

Désormais conquérants, plus expérimentés et en confiance, les Stéphanois retrouvent le sourire et peuvent même croire à une très belle fin de saison. Le latéral droit joue clairement le jeu, lui qui espère grappiller une place dans le groupe de Didier Deschamps en vue de la Coupe du monde en Russie grâce à ses bonnes performances en Ligue 1. Et son intégration a été grandement facilitée par l’ambiance qui règne dans le Forez autour du club, et qu’il a appris à apprécier dès 2011, lorsqu’il était en pleine lutte pour le titre avec Lille.

« Le souvenir que j’avais comme adversaire était une rencontre de 2011, lorsque je jouais au LOSC. Je me rappelle bien de ce match. C’était la fin de saison, le titre était en approche mais il fallait encore donner un dernier coup d’accélérateur. L’ASSE nous avait rendu la tâche difficile. Et nous sommes sortis sous les applaudissements de Geoffroy-Guichard. C’était une magnifique sensation. C’est là que l’on voit que le public stéphanois est un public de connaisseurs. L'AS Saint-Étienne ? Je suis très satisfait d’avoir fait ce choix-là. J’ai tout de suite adoré Sainté quand je suis arrivé car j’ai rapidement senti un esprit familial qui me convient parfaitement. Les résultats obtenus sont un plus », a livré Mathieu Debuchy, conscient que le nul arraché dans le derby permet de faire une belle opération comptable et surtout de sauver la face après le résultat du match aller.

« Le derby ? Une joie énorme, une fierté. On s’est battus jusqu’au bout et pouvoir marquer ce but est une délivrance. Je ne m’attends pas forcément à recevoir la balle et je marque du gauche. Elle n’est pas si facile à mettre et j’ai un peu de réussite ! L’important, c’est qu’elle ait passée la ligne de but. Les supporters n’étaient malheureusement pas avec nous au stade mais ils nous ont donné la force nécessaire le matin du match », a reconnu l’ancien défenseur d’Arsenal dans le programme d’avant-match. Car ce samedi, Saint-Etienne reçoit Dijon avec la perspective de faire une très belle opération au classement en cas de succès.