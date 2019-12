ASSE : Pour lancer le grand ménage, Puel tient le candidat idéal

Dans : ASSE.

Le mercato hivernal de l’AS Saint-Etienne s’annonce mouvementé dans le sens des départs. Parmi les joueurs susceptibles de partir, Léo Lacroix devrait être l’un des premiers à faire ses valises.

Claude Puel ne pouvait pas se montrer plus clair sur la prochaine période des transferts. D’après l’entraîneur de l’AS Saint-Etienne, son effectif ne sera pas renforcé cet hiver. Et c’est loin d’être une mauvaise nouvelle pour le successeur de Ghislain Printant, impatient de réduire son groupe. Autant dire que ses dirigeants ne s’opposeront pas au coup de balai réclamé. On parle d’une dizaine de départs au total, ce qui pourrait considérablement alléger la masse salariale.

Reste à savoir qui seront les sacrifiés. Depuis son arrivée sur le banc, Puel a totalement redistribué les cartes en donnant une chance à tout le monde. La preuve, même l’attaquant Loïs Diony, l’énorme flop écarté par ses prédécesseurs, parvient à s’incruster dans le onze de départ. Une manière de le relancer ou de le mettre en avant en vue d’un transfert ? En tout cas, l’ancien Dijonnais foule les pelouses de Ligue 1, contrairement à son coéquipier Léo Lacroix.

Une belle cote en Turquie

En effet, le défenseur central de 27 ans, de retour à l’entraînement avec l’équipe première, reste absent des groupes convoqués pour les matchs. A cinq mois de la fin de son contrat, un départ sera plus que probable en janvier. Les prétendants ne seront pas forcément nombreux mais Foot Mercato indique que plusieurs clubs turcs dont Kasimpasa, sur le point de lui formuler une offre de contrat, aimeraient l’accueillir. Et du côté de l’ASSE, bien évidemment, tout sera fait pour faciliter son départ…