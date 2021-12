ASSE : Polémique après le premier entrainement de Pascal Dupraz

Dans : ASSE.

Par Alexis Rose

Pour succéder à Claude Puel sur le banc de touche de l’AS Saint-Etienne, la direction des Verts a donc opté pour Pascal Dupraz.

Mardi, dans un communiqué, le club du Forez a donc officialisé la venue de Pascal Dupraz. Libre comme l’air depuis son départ de Caen en début d’année, le technicien français a signé un bail à court terme, jusqu'en juin prochain, avec une mission bien précise : sauver l’ASSE ! Pour cela, il comptera sur ses qualités de meneur d’hommes pour tirer le meilleur de son effectif. Passé par Evian, Dupraz a surtout marqué les esprits en 2016, quand il a permis à Toulouse de garder sa place en L1, alors que le TFC avait 10 points de retard sur le premier non-relégable à 10 journées de la fin. Un exploit qu’il espère bien rééditer dans le Chaudron, avec le pragmatisme qui le caractérise. En effet, ce n’est pas avec Dupraz que les supporters des Verts vont voir du beau jeu. Et le coach de 59 ans ne se cache d’ailleurs pas.

Puisque lors de sa première séance d’entraînement mercredi, il a été très clair avec ses joueurs. « Un temps pour tout, pour avancer, pour pousser… Il ne faut pas y aller tout le temps. Prenez de l’assise. Ce n’est pas très grave si l’équipe d’en face échange des passes à 60-70 mètres de notre but. Oh ! C’est marqué dans quel livre qu’il faut tout de suite aller leur prendre le ballon ? Nous, on est en place. Vous verrez que plus on va reculer, plus on va être serré et plus leurs passes seront difficiles. Peut-être que sans effort et par notre replacement, ils vont nous rendre le ballon », a lancé PD devant les caméras de Canal+. Autant dire que le groupe stéphanois va complètement changer de philosophie de jeu, vu que Puel prônait plus le contre-pressing et le jeu offensif. En tout cas, ce discours de Dupraz ne plaît pas du tout aux suiveurs du foot français, qui ne veulent plus revoir des entraîneurs défensifs en L1…

Il y a, hélas, beaucoup de livres qui l’expliquent très bien. Encore faut-il en ouvrir un de temps en temps. — Thibaud Leplat (@tleplat) December 16, 2021