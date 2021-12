Officiel : Pascal Dupraz nouvel entraîneur de l'ASSE

Dans : ASSE.

Par Mehdi Lunay

C'est officiel ! Pascal Dupraz s'installe sur le banc des Verts. L'ancien coach d'Evian Thonon Gaillard a été nommé officiellement à la tête du club stéphanois, comme l'a communiqué le club ce soir. Engagé jusqu'à la fin de saison, il aura pour mission de sauver le club, dernier actuellement, de la relégation.

Ce mardi, le banc stéphanois a donc changé de main. Claude Puel, écarté il y a près de 10 jours à la suite d'un revers 0-5 face à Rennes, a officiellement résilié son contrat avec l'ASSE. Une nouvelle qui en a précipité une seconde, celle de son successeur. Favori depuis plusieurs jours, Pascal Dupraz était tout proche d'accéder au poste. Il ne restait plus qu'à finaliser les détails et notamment l'arrivée d'un adjoint et d'un préparateur physique dans les valises du haut-savoyard. Les négociations ont bien abouties et, vers 20h40 ce mardi, la fumée blanche était enfin visible dans le Forez et sur le compte Twitter du club.

✍️ 𝗣𝗮𝘀𝗰𝗮𝗹 𝗗𝘂𝗽𝗿𝗮𝘇 est le nouvel entraineur de l'#ASSE !



Le technicien s'est engagé jusqu'en juin 2022 avec l'objectif de maintenir le club en @Ligue1UberEats 👇 — AS Saint-Étienne (@ASSEofficiel) December 14, 2021

Dupraz, 59 ans, aura donc pour mission de sauver l'ASSE, dernier de Ligue 1 avec seulement 12 points en 18 journées. Son contrat court ne porte que sur six mois, jusqu'en juin prochain. Il mènera sa première séance d'entraînement dès mercredi. Il était sans club depuis son licenciement de Caen en mars 2021 alors que le club normand était englué en bas de classement en Ligue 2. Dupraz aura à cœur de réussir son opération sauvetage, lui qui est un supporter des Verts clairement assumé. Il s'agira de son quatrième club après Evian Thonon-Gaillard, Caen mais aussi Toulouse. Il avait d'ailleurs miraculeusement sauvé le TFC en 2016.