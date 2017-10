ASSE : Pierre Ménès lâche ses vérités sur Oscar Garcia et l'ASSE

Dans : ASSE, Ligue 1.

Après sa défaite dimanche à Troyes, l'AS Saint-Etienne a reculé au classement, et a surtout confirmé le passage à vide constaté la semaine passée contre Rennes. Pour Pierre Ménès, l'ASSE touche peut-être aux premières limites de la méthode Oscar Garcia, dont tout le monde vantait les mérites depuis le début de la saison. Pour le consultant de Canal+, les Verts version Garcia ne valent pas réellement mieux que ceux de Christophe Galtier.

« J’entends dire depuis le début de saison qu’avec le coach espagnol, c’est le jour et la nuit par rapport à Galtier. Ah bon. Alors expliquez-moi la différence en termes de résultats et de qualité de jeu parce que là, ça ne me saute pas aux yeux. L’attaque est toujours incapable de marquer, comme c’est le cas depuis le départ d’Aubameyang. Non, je ne vois pas le progrès et ce début de saison n’est pas aussi extraordinaire que ça », fait remarquer, sur son blog, Pierre Ménès, visiblement pas convaincu que le technicien espagnol fera des miracles avec l'effectif actuel de l'AS Saint-Etienne.