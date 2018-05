ASSE : Pierre Ménès enterre la vente de l'AS Saint-Etienne

Dans : ASSE, Ligue 1.

Alors que l'AS Saint-Etienne n'est pas passée sous pavillon américain comme cela devait être le cas avant la fin du mois de mai, Pierre Ménès estime désormais que la vente du club n'est plus trop d'actualité.

PEAK6 et l’ASSE avaient jusqu'au 25 mai pour trouver un terrain d'entente lors de « négociations exclusives ». Mais au final, le projet de reprise par ce fonds d'investissement américain a capoté. Une mauvaise nouvelle pour les Verts, qui comptaient sur ce nouvel apport en capital pour franchir un cap sur la scène nationale tout en retrouvant la Coupe d'Europe. Si ce premier échec cuisant pourrait ouvrir la voie à l'arrivée d'un autre investisseur, vu que la banque Lazard est toujours mandatée pour trouver un nouveau propriétaire pour Sainté, Pierre Ménès estime que la vente de l'ASSE a désormais du plomb dans l'aile.

« Vous cassez pas, rien ne va bouger. Ou alors super low-cost. Caiazzo et Romeyer sont regonflés par la bonne deuxième partie de saison et ils veulent continuer. Si c’est low-cost, ce sera des repreneurs locaux », a avoué, sur son compte Twitter, le journaliste, qui croit donc plus à un projet alternatif avec des entrepreneurs du Forez. Ce qui serait plus ou moins logique sachant que la nouvelle saison va bientôt débuter avec l'ouverture du marché des transferts, le 9 juin prochain.