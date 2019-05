Dans : ASSE, Ligue 1.

On l'a appris samedi soir, dans la foulée de la qualification de l'AS Saint-Etienne pour la prochaine Europa League, il est probable que Jean-Louis Gasset ne sera plus sur le banc de l'ASSE la saison prochaine, même si un dernier rendez-vous avec les dirigeants des Verts est prévu dans les prochains jours. Pour Pierre Ménès, tout cela confirme que les patron de l'AS Saint-Etienne ne sont pas à la hauteur. Et dans une punchline efficace, le consultant de Canal+ habille Roland Romeyer et Bernard Caïazzo pour l'hiver.

« Comment l’ASSE peut il pousser Gasset vers la sortie ? Implacable incompétence », balance Pierre Ménès, qui ne comprend pas pourquoi les dirigeants stéphanois ont attendu seulement une réunion secrète cette semaine pour lui annoncer que William Saliba allait être vendu au mercato, et que Timothée Kolodziejczak n'était probablement plus aussi certain que cela de rester à l'AS Saint-Etienne.