ASSE : Perrin l'avoue, il aurait pu faire une infidélité aux Verts

Dans : ASSE, Ligue 1.

Grand absent lors du derby, Loïc Perrin a cruellement manqué à l’AS Saint-Etienne face à Lyon dimanche soir à Geoffroy-Guichard. Blessé, le capitaine des Verts devrait être de retour après la trêve internationale, pour le plus grand bonheur des supporters stéphanois, qui peuvent compter sur la fidélité de leur pilier défensif. En effet, Loïc Perin est l’homme d’un club puisqu’il n’a joué qu’à l’ASSE depuis le début de sa carrière en 2003. Dans les colonnes de France Football, il a évoqué un départ avorté dans le passé.

« En 2010, j’étais prêt à partir pour plusieurs raisons. Ça faisait deux saisons qu’on finissait dix-septièmes, j’étais usé. Je prenais les choses trop à cœur. C’est mon club, ma ville, je me suis dit qu’il fallait peut-être que je parte sur un nouveau challenge pour effacer l’ardoise. Les discussions étaient avancées avec Monaco. Finalement, ça ne s’est pas fait. Un départ à Lyon un jour ? Non, même si c’est un très bon club, je ne pense pas que je pourrais jouer à l’OL » a-t-il indiqué avant d’évoquer son éventuelle reconversion à Saint-Etienne dans le futur. « Il reste à définir un poste qui me plaise et qu’on se mette d’accord avec le club, mais c’est un peu tôt pour en parler. Je sais que ça va vite arriver, pourtant. Je souhaite jouer le plus longtemps possible, tant que mon corps me le permettra et que le club voudra bien de moi sportivement ». A la vue de la situation actuelle de l’ASSE, difficile d’imaginer Roland Romeyer mettre son meilleur joueur de champ à la porte dans l’immédiat…