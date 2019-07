ASSE : Pas d'argent américain pour doper le mercato des Verts !

Dans : ASSE, Mercato, Ligue 1.

Annoncée comme très probable il y a quelques semaines par Bernard Caïazzo, la venue d'un investisseur américain à l'AS Saint-Etienne durant ce mercato estival 2019 n'aura pas lieu. Se confiant au Progrès, le co-président des Verts a en effet annoncé que l'ASSE ne jugeait plus utile de finaliser un possible deal financier à cet instant de la saison, se contredisant légèrement sur ce thème. Même s'il ne confirme pas l'info de Bernard Lions, qui indiquait lui que Saint-Etienne n'avait plus aucune offre de soutien financier américain, Bernard Caïazzo a indiqué que c'est l'ASSE qui avait la main et ne souhaitait pas aller trop vite en besogne.

« Si nous sommes moins attractifs ? Non. Nous nous refusons, pour des raisons évidentes, à ne pas traiter ce sujet avant la fin du mercato. C’est une période qui ne se prête pas à l’arrivée de nouveaux partenaires. On n’est pas pressés », explique, dans les colonnes du quotidien régional, le président du conseil de surveillance de l'AS Saint-Etienne. Bien évidemment, la possible vente pour 30ME ou plus de William Saliba à Arsenal ou Tottenham fait le jeu des deux patrons de l'ASSE, qui n'auront plus le couteau sous la gorge lorsque le deal sera officiel. Et ce sera avant le 8 août, puisque le mercato se ferme à cet instant-là en Premier League. De quoi laisser ensuite du temps aux Verts pour s'activer sans avoir besoin d'argent extérieur.