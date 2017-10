ASSE : Pajot ne confond pas l'ASSE et le PSG

Dans : ASSE, Ligue 1, PSG.

Bien partie cette saison en Ligue 1, l'AS Saint-Etienne vient de connaître un gros coup d'arrêt après sa défaite dimanche à Troyes. Forcément, cela a refroidi un peu ceux qui voyaient déjà l'ASSE d'Oscar Garcia devenir l'un des prétendants à une place de choix en haut du classement. Mais, répondant ce mercredi au Progrès, Vincent Pajot estime que derrière le PSG, personne ne pourra faire aussi bien, et que l'AS Saint-Etienne n'est pas plus à plaindre que Monaco et les autres concurrents du Paris SG.

« De toute façon, il y a très peu d’équipes qui vont faire du jeu à la parisienne, cette saison. Peut-être Monaco, Nice… et encore. Monaco, par exemple, je ne trouve pas que c’est une équipe qui en fasse forcément. En Ligue 1, il est toujours difficile de produire du jeu. À part, bien entendu, si on est des joueurs hors-norme. Il faut être conscient qu’on est à Saint-Étienne. On doit garder nos valeurs avant tout, veiller à ne pas les perdre. Dimanche, il nous en a manqué un peu, notamment au niveau de l’agressivité. On aurait pu gagner plus de duels », explique le milieu de terrain de l’AS Saint-Etienne, dont le début de saison a été gâché par une blessure et une expulsion contre Angers.