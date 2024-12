Lille fait craquer Rulli, l’OM rate une belle opération

Dans : Ligue 1.

Par Eric Bethsy

15e journée de Ligue 1

Stade Orange Vélodrome

L'Olympique de Marseille et le LOSC font match nul 1-1

But pour l'OM : Merlin (17e)

But pour le LOSC : Diakité (87e)

Exclusion : Lirola (90e+5) pour l'OM

Pas de quatrième victoire consécutive pour l’Olympique de Marseille. Ce samedi, les Marseillais ont concédé le nul face au LOSC (1-1) malgré les exploits de Rulli dans la cage. Alors que les Dogues dominaient assez nettement la première période grâce à un pressing haut, le gardien marseillais rassurait sa défense, notamment avec une excellente sortie dans les pieds de David.

⚽️ #Ligue1McDonalds

💥 Quentin Merlin lance l'OM sur une action collective MAGNIFIQUE !!!

➡️ OM 1-0 LOSC #OMLOSC pic.twitter.com/oZ8CKmIXw9 — beIN SPORTS (@beinsports_FR) December 14, 2024

Gêné par l'intensité nordiste, l’OM était contraint d’évoluer en contre. Et sur une attaque rapide, Merlin (1-0, 17e) réalisait un bel enchaînement d’attaquant pour ouvrir le score ! C’était dur pour Lille, dont l’ailier Zhegrova manquait son duel face à Rulli avant de céder sa place à la pause, sans doute pour cause de blessure. Sa sortie n’empêchait pas le LOSC de garder ses ambitions. Mais l’OM se montrait plus menaçant et manquait des balles de break, à l’image du poteau touché par Maupay après une erreur de Gudmundsson !

Rulli a fini par céder

Les locaux ne se mettaient pas à l’abri. L’occasion pour les Lillois de pousser pour revenir au score grâce à la tête de Diakité (1-1, 87e) ! Une égalisation plutôt méritée pour le LOSC qui, malgré l’exclusion du Marseillais Lirola (90e+5), se contentera de ce point arraché qui lui permet de rester à trois points de son adversaire du jour. En revanche, l’OM peut s’en vouloir puisqu’un succès l’aurait provisoirement ramené à deux points du Paris Saint-Germain en tête.