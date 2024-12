Penalty oublié pour l'OM ‍? Marseille écoeuré

Dans : OM.

Par Claude Dautel

Le point pris par Lille à Marseille n'a rien de scandaleux (1-1), mais du côté de l'OM on pense que l'arbitre a oublié de siffler un penalty en toute fin de match.

Alors que l'ambiance était déjà explosive au bord de la pelouse du Vélodrome, la tension est montée d'un cran après l'expulsion tout à fait méritée de Lirola, qui a découpé André Gomes parti en contre (90+3). Car juste avant, les joueurs marseillais sont persuadés qu'il y avait penalty pour l'OM suite à une faute sur Jonathan Rowe. Alors forcément, cela grogne sur les réseaux sociaux, où l'on estime que Willy Delajod, qui arbitrait ce choc contre le LOSC, a clairement pesé dans le résultat final de ce match (1-1). « T’as le penalty du 2-0 mais les arbitres ne le sifflent pas sans savoir pourquoi. Derrière ça fait 1-1 grâce à un but marqué par un joueur qui aurait dû être exclu plus tôt dans le match. Après t’as le penalty du 2-1, encore une fois pas sifflé, ce qui entraîne un carton rouge et te réduit à 10. Encore une bonne performance de la part de l’arbitrage français », fulmine le compte @BeOM sur X, tandis que Vincenzo Tommasi fait un filet garni : « Poteau. Pénalty non sifflé. Égalisation. Mon OM est de retour »

Désolé mais les

« Oui dans l’ensemble du match le nul est un score équitable,logique »



Rulli a fait ses arrêts et on s’est fait voler un penalty.

Perso ca passe pas — ꪜꪖꪀ (@VanTeamOM) December 14, 2024

De son côté, @VanTeamOM ne décolère pas après ce résultat : « Désolé mais les « Oui dans l’ensemble du match le nul est un score équitable, logique » Rulli a fait ses arrêts et on s’est fait voler un penalty. Perso ca passe pas ». À noter tout de même que la VAR n'a pas du tout appelé l'arbitre sur l'éventuelle faute sur Rowe, tandis que de son côté, Pierre-Emile Hojbjerg, concerné par un possible premier penalty par l'OM n'a pas du tout crié au scandale lorsqu'il a été interrogé en direct sur Beinsports, estimant surtout un petit manque de lucidité de ses coéquipiers et lui, et mettant même l'égalisation lilloise sur son compte.