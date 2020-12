Mercato : OL, OM, ASSE… Slimani a une nette préférence

Dans : Mercato.

Toujours mis à l’écart à Leicester City, où il n’est apparu qu’à une seule reprise cette saison, l’attaquant Islam Slimani garde une belle cote sur le marché français. Plusieurs clubs ambitieux sont intéressés mais l’international algérien devrait leur échapper.

A voir Islam Slimani inscrire 9 buts et délivrer 7 passes décisives en Ligue 1 la saison dernière, on était loin de se douter qu’il retrouverait le placard de Leicester City. Suite à un prêt aussi concluant aux côtés de Wissam Ben Yedder à l’AS Monaco, tout portait à croire que les prétendants seraient nombreux, et notamment dans le championnat français. Finalement, les deux Olympiques, Marseille et Lyon, ainsi que l’AS Saint-Etienne ne sont pas allés au bout de leurs intentions sur ce dossier, laissant l’international algérien dans une situation difficile à Leicester City. En effet, l’ancien Monégasque n’a disputé qu’un seul match de Premier League cette saison pour 19 minutes de jeu.

Autant dire que les Foxes ne le retiendront pas cet hiver étant donné que son contrat expire en juin prochain. Une situation qui n’empêcherait pas l’ASSE de solliciter un simple prêt, sa seule option possible sur le plan économique selon Le 10 Sport. Quant à Marseille et Lyon, qui pourraient tous les deux recruter un attaquant en janvier, le salaire annuel à 3 millions d’euros de Slimani pose également problème. C’est pourquoi, sans effort de la part du joueur au niveau de ses revenus, Foot Mercato l’annonce plus proche du Golfe où plusieurs formations suffisamment armées financièrement voudraient l’accueillir. A 32 ans, l'avant-centre dirait sans doute adieu au haut niveau.