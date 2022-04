ASSE-OM officiellement reporté à dimanche 15 heures !

Dans : ASSE.

Par Claude Dautel

Après une très longue attente, la LFP a confirmé que le match entre l'AS Saint-Etienne et l'Olympique de Marseille, qui devait se jouer ce samedi à 21h, aura finalement lieu ce dimanche 3 avril à 15 heures.

« En raison des conditions climatiques ayant rendu le terrain impraticable et rendant l’accès au stade Geoffroy-Guichard particulièrement difficile, la rencontre opposant l’AS Saint-Etienne à l’Olympique de Marseille, comptant pour la 30e journée de Ligue 1 et initialement prévue ce samedi à 21h00, a été reportée au dimanche 3 avril, à 15h00 ». C'est peu après 19 heures, que la LFP a officialisé la décision attendue par les 41.000 supporters stéphanois qui avaient prévu de venir voir le choc de la 30e journée de Ligue 1 entre l'ASSE et l'OM.

L'ASSE et l'OM ont rendez-vous dimanche à 15h à Geoffroy-Guichard

⚠️ Les conditions météorologiques dans la région stéphanoise n'ont pas permis le maintien d'#ASSEOM ce samedi soir.



La LFP a donc décidé du report de la rencontre, qui est désormais, et officiellement, fixée demain 𝗱𝗶𝗺𝗮𝗻𝗰𝗵𝗲 𝟯 𝗮𝘃𝗿𝗶𝗹 𝗮̀ 𝟭𝟱𝗵. — AS Saint-Étienne (@ASSEofficiel) April 2, 2022

Programmé à 21h ce samedi, la rencontre avait été reportée sans aucune précision sur la date et l'heure, l'état des routes pour venir à Geoffroy-Guichard, et les conditions au stade ayant incité les autorités à la plus grande prudence. Une fois les problèmes de diffuseur réglés, ce qui a été long, la Ligue a donc confirmé que Sainté-Marseille se jouera bien ce dimanche à 15 heures et sera diffusé sur Canal+ Décalé comme prévu initialement.