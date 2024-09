ASSE ‍: Dall'Oglio viré ou pas ‍? On en rigole chez les Verts

Dans : ASSE.

Par Claude Dautel

Après la claque prise à Nice, l'ASSE se déplace dimanche à Nantes avec le secret espoir de ramener quelque chose de ce déplacement à la Beaujoire. Pour l'entraîneur de Saint-Etienne, il n'y a pas lieu d'avoir peur.

Bien des entraîneurs seraient inquiets pour leur avenir après avoir pris un 8-0, d'autant que ce résultat laisse son équipe en zone de relégation avec une différence de but désastreuse. Mais ce n'est pas le cas d'Olivier Dall'Oglio. Le technicien de l'AS Saint-Etienne aborde le voyage à Nantes avec forcément des doutes liés à son équipe, mais aucune inquiétude concernant une possible sanction de ses dirigeants. Même si les Verts sont dans une position inconfortable pour leur grand retour en Ligue 1, celui qui a fait remonter l'ASSE dans l'élite ne sent pas en danger et il a tenu à le faire savoir à tout le monde avant le grand classique de dimanche entre le FCN et l'ASSE (17h sur DAZN).

L'ASSE ne paniquera pas aussi vite

Interrogé sur le climat qui l'entoure actuellement du côté de Geoffroy-Guichard, Olivier Dall'Oglio a été clair concernant sa relation avec les nouveaux dirigeants stéphanois. « Je n’ai pas réponse à tout, mais je suis déterminé à mener cette mission au bout, je suis ferme sur mes convictions, je sais où je peux amener cette équipe, elle est capable de se maintenir. Aujourd’hui, il y a un objectif qui est le maintien. On sait que ça va être compliqué, on voit que les équipes qui sont montées de la Ligue 2 sont à la traine. Il nous faudra du temps et on nous donne le temps. Je suis là, je suis présent au club, on travaille main dans la main avec la direction, il n’y a aucun souci de ce côté-là », a prévenu l'entraîneur de l'AS Saint-Etienne, pas plus terrorisé que cela par une possible révolution à laquelle il ne croit aps du tout.