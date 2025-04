DAZN et la Ligue 1, quatre nouvelles offres pour éviter le désastre

Dans : Ligue 1.

Par Claude Dautel

C'est dans 24 heures que le médiateur désigné par le tribunal de Paris doit dire s'il est parvenu à trouver entre DAZN et la Ligue de Football pour la fin et la suite du contrat de diffusion de la Ligue 1.

La tension est énorme du côté des 18 clubs de Ligue 1, et pas uniquement parce que l'on est entré dans le money time d'une saison qui n'a pas encore rendu son verdict pour les places européennes et les relégations. Car c'est à ce mardi 15 avril qu'a été fixée la date butoir pour que DAZN, actuel diffuseur du Championnat de France, et la Ligue de Football Professionnel s'entendent, suite à la demande du diffuseur qui réclame devant la justice 573 millions d'euros à la LFP. DAZN estime en effet avoir été roulé dans la farine l'an dernier au moment de signer son contrat et exige réparation. Face à cette échéance brutale, aucun accord n'est encore intervenu, et à en croire Etienne Moatti, les positions des deux camps sont très éloignées et laissent craindre que ce soit un juge qui tranche brutalement dans ce dossier, faute d'un accord amiable. Tandis que la LFP a fait deux propositions, DAZN a également émis deux offres pour une solution.

La LFP et DAZN ont 24h pour s'entendre

Selon L'Equipe, du côté de Vincent Labrune, les deux propositions pour une sortie du conflit seraient que DAZN cesse d'être le diffuseur de la Ligue 1 après la fin de saison, mais que pour dédommager la LFP, la chaîne anglaise vers une somme estimée à 200 millions d'euros ou que DAZN continue d'être au moins pendant encore deux ans le diffuseur de la L1, en retirant la clause libératoire à 1,5 million d'abonnés, la Ligue acceptant alors de réclamer un peu moins d'argent au groupe britannique. De son côté, DAZN a deux propositions, dont l'une est plutôt brutale. En effet, la chaîne propose de partir à la fin de la saison en payant ses ultimes échéances, mais en ne versant plus rien pour dédommager la LFP alors que le contrat initial prévoyait un engagement jusqu'en 2029.

L'autre solution préconisée par DAZN est que la Ligue récupère le match diffusé par Beinsports et que DAZN puisse diffuser 100% de la Ligue 1, ce qui semble peu réalisable. Voilà où les deux camps en sont à 24 heures de cette date limite. Autrement dit, il semble pour l'instant assez improbable que le médiateur trouve une solution, et ce sera à la justice de dire si DAZN est dans son bon droit de réclamer 573ME à la LFP. Si c'est le cas alors, ce sera une catastrophe totale pour la Ligue 1.