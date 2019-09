ASSE : Objectif derby contre l'OL, Puel fonce vers Saint-Etienne

Dans : ASSE, Ligue 1.

La tendance se confirme à l’AS Saint-Etienne, Ghislain Printant ne résistera pas au début de saison raté.

L’entraîneur des Verts devrait diriger la rencontre à Nîmes dimanche, tout en finalisant les discussions pour la rupture de son contrat à l’amiable. Le club stéphanois prépare donc sa succession avec deux pistes. La première, celle privilégiée par Bernard Caïazzo, mène de nouveau à Jean-Louis Gasset. Mais d’après RMC, certaines conditions exigées par l’ancien coach ne seraient pas réunies. Du coup, le deuxième dossier mené par l’autre président Roland Romeyer avance plus rapidement. Longtemps réticent, Claude Puel serait effectivement bien parti pour atterrir dans le Forez !

Annoncé en pole, le technicien libre de tout contrat ferait l’unanimité en interne et serait prêt à se lancer dans un projet sur plusieurs saisons. Les deux parties ont donc accéléré les négociations ces dernières heures, à tel point qu’un accord est envisagé en début de semaine prochaine. Si tout se passe bien, l’ancien entraîneur de l’Olympique Lyonnais pourrait donc disputer son premier match de Ligue 1 dimanche 6 octobre contre… les Gones ! Voilà qui pimenterait encore un peu plus ce derby, sachant que Puel et Lyon ne s’étaient pas quittés bons amis.