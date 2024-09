ASSE ‍: Moqueries et insultes, les supporters osent tout

Dans : ASSE.

Par Eric Bethsy

Au lendemain de l’humiliation à Nice (8-0) en Ligue 1, les joueurs de l’AS Saint-Etienne ont pu découvrir la réaction des supporters. Des tags moqueurs et insultants ont été inscrits sur les murs du centre d’entraînement. Et ce n’est sans doute pas la dernière manifestation des fans stéphanois.

Les supporters de l’AS Saint-Etienne en avaient suffisamment vu. Après le sixième but encaissé à la 39e minute, les plus de 300 fidèles stéphanois ont subitement quitté leur tribune. On peut comprendre la colère des fans ayant fait le déplacement. D’autant que leur équipe n’a même pas réagi en deuxième période. Au contraire, l’OGC Nice a pu enfoncer le clou jusqu’à terminer la rencontre sur le score de 8-0. Le Gym a été sans pitié pour le promu, y compris sur le réseau social X où son community manager s’est permis de chambrer le promu.

Malheureusement pour les Verts, ce n’était qu’une moquerie parmi beaucoup d’autres. Leurs propres supporters s’y sont mis pendant la nuit, non pas en perturbant le voyage retour de l’équipe, mais plutôt en laissant des messages sur les murs du centre d’entraînement. « Reposez-vous bien », ont écrit les supporters avec ironie. Et dans un registre beaucoup plus agressif, les auteurs sont passés aux insultes sur un second tag. « 8-0, allez vous faire enculer », pouvaient lire les joueurs de l’AS Saint-Etienne à leur arrivée à l’Etrat ce samedi matin.

Du travail supplémentaire pour l'ASSE

Il n’était plus question pour eux d’effectuer le simple décrassage initialement prévu. Au lendemain de cette déroute à l’Allianz Riviera, les hommes d’Olivier Dall’Oglio ont finalement eu droit à une vraie séance d’entraînement. Après quatre défaites en cinq journées de Ligue 1, avec 15 buts encaissés et un seul marqué, l’AS Saint-Etienne a effectivement du travail avant son déplacement à Nantes le week-end prochain.