ASSE : Mieux que Kane et Mané, c'est Khazri

Dans : ASSE.

Par Eric Bethsy

De retour après la Coupe d’Afrique des Nations avec la Tunisie, Wahbi Khazri a contribué à la victoire de l’AS Saint-Etienne contre Montpellier (3-1) samedi en Ligue 1. L’attaquant stéphanois s’est offert un but sur l’une de ses 11 frappes. Un record en Europe cette saison !

Contrairement à son prédécesseur Claude Puel, qui avait notamment agi pour des raisons financières, Pascal Dupraz ne prendra sûrement pas le risque de mettre Wahbi Khazri à l’écart. L’entraîneur de l’AS Saint-Etienne ne se privera pas d’un élément aussi important dans la course au maintien en Ligue 1. Il suffit de jeter un œil à sa performance contre Montpellier (victoire 3-1 dimanche) pour constater l’influence de l’attaquant. En effet, Wahbi Khazri a encore montré une implication totale.

Avec 11 tentatives, Wahbi Khazri a effectué plus de tirs au cours d'un même match que tout autre joueur des 5 grands championnats européens cette saison 😱#ASSEMHSC (3-1) pic.twitter.com/MgDSUoP7Ig — Ligue 1 Uber Eats (@Ligue1UberEats) February 5, 2022

Le cadre des Verts a multiplié les courses sur le front de l’attaque. Et ce même s’il n’était pas forcément au meilleur de sa forme. Pour rappel, l’international tunisien revenait à Saint-Etienne après sa participation à la Coupe d’Afrique des Nations. Un retour réussi puisque Wahbi Khazri a inscrit son huitième but en championnat cette saison. Il faut dire que l’ancien Rennais a tout fait pour marquer. Le Stéphanois est l’auteur de 11 tirs samedi, un record cette saison en Ligue 1 et même parmi les cinq principaux championnats européens !

Khazri prêt à dégainer à tout moment

Avant lui, les plus gros canonniers de la saison se trouvaient en Angleterre avec Harry Kane et Sadio Mané, qui avaient respectivement tenté leur chance à 10 reprises contre Leicester City (19 janvier) et Leeds United (12 septembre), avec un but à la clé. A croire que bombarder le gardien adverse finit toujours par payer. Les gardiens de l’élite française sont donc prévenus, Wahbi Khazri est prêt à dégainer à n’importe quel moment, y compris du milieu du terrain, l’une de ses spécialités.