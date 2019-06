ASSE : Matuidi vanne Sainté chez Hanouna et fait des déçus

Dans : ASSE, Ligue 1.

Formé à Troyes, Blaise Matuidi a véritablement explosé en Ligue 1 du côté de Saint-Etienne, où il a joué durant plus de trois ans. Dans le Forez, on a évidemment garder un bon souvenir du champion du monde, joueur très humble et qui a toujours respecté l’ASSE. Mais dans l’émission « Touche pas à mon poste » de Cyril Hanouna sur C8, le milieu de la Juventus Turin a vanné Saint-Etienne, au moment d’évoquer sa coiffure de l’époque.

« Tu connais Saint-Etienne un peu ? Il n’y a pas de coiffeur, c’est dur. Désolé pour les Stéphanois, mais ce n’était pas évident à cette époque » a notamment lâché, mort de rire, le milieu de terrain de l’Equipe de France. Des propos qui ont déçu beaucoup de fans de l’ASSE, et notamment le site Peuple-Vert. « Pas très sympa cette petite remarque de Blaise Matuidi qui alimente l'idée reçue que la ville de St-Etienne est un bled paumé où il ne se passe rien et où on ne peut même pas dégoter un salon de coiffure potable. Tu nous as habitué à beaucoup mieux » a notamment lâché sur Twitter le site stéphanois, déçu par la remarque de Blaise Matuidi.