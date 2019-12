ASSE : Les Verts version Puel, ce sera dans quelques années

Dans : ASSE.

Même s'il a permis à l'AS Saint-Etienne de se redresser après un début de saison après un début compliqué, Claude Puel ne veut pas qu'on fasse aussi rapidement un bilan de son action chez les Verts. Le coach de l'ASSE a remis les pendules à l'heure.

Lorsqu’il est arrivé sur le banc de l’AS Saint-Etienne, quelques jours avant la réception de Lyon à Geoffroy-Guichard, Claude Puel savait que le challenge n’était pas simple, Ghislain Printant ayant été limogé alors que les Verts étaient dans une position compliquée au classement. Mais après une victoire explosive dans le derby, l’ASSE a confirmé qu’il y avait bien un effet Puel. Cependant, avant le déplacement de ce dimanche à Reims, le technicien stéphanois a voulu relativiser l’impact de son importance dans le redressement spectaculaire des Verts.

Pour cela, Claude Puel demande beaucoup plus de temps, rappelant au passage qu’il s’inscrivait dans la durée du côté de Saint-Etienne. « On ne peut pas dire qu'on a bâti quelque chose. On a eu une certaine réussite alors qu'on n'était pas encore au point. Le groupe travaille bien, fait preuve d'un excellent état d'esprit mais on est encore loin du compte. On a réussi une bonne prestation contre Nice qui demande confirmation face à un adversaire bien organisé. Il nous faudra plusieurs saisons pour construire notre projet qui englobe toutes les composantes du club », a tenu à prévenir Claude Puel, histoire que du côté de l’AS Saint-Etienne on ne soit pas trop impatient.