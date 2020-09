ASSE : Wesley Fofana provoque Puel, le mercato se tend

Dans : ASSE.

Présent dimanche dans les tribunes de la Beaujoire à l'occasion de Nantes-ASSE, Wesley Fofana met la pression sur les dirigeants pour partir.

Trois jours après la victoire de l’AS Saint-Etienne à Marseille, les Verts se déplaçaient dimanche à Nantes afin d’y défier les Canaris. Et dans le groupe de Claude Puel il y avait bien Wesley Fofana, le jeune défenseur central de l’ASSE, et cela même si ce dernier s’est contenté de s’installer dans le box réservé à son équipe avec une poche de glace sur le genou gauche. Interrogé sur ce sujet, Claude Puel a indiqué que Wesley Fofana souffrait et qu’il n’était pas en mesure de disputer ce grand classique de Ligue 1, l’entraîneur de l’AS Saint-Etienne précisant que cela n’avait rien à voir avec un possible transfert vers Leicester. Car le défenseur stéphanois ne cache désormais plus son désir de rejoindre au plus vite les Foxes et la Premier League, quitte à froisser tout le monde.

Au point même d'intervenir en force sur les réseaux sociaux, ce qui n’est pas du tout passé inaperçu auprès des supporters de l’ASSE, agacés de l’attitude de Wesley Fofana. Avec son compte Twitter, le jeune défenseur des Verts a liké un message de Brendan Rodgers, l’entraîneur de Leicester, lequel faisait part du forcing fait par ses dirigeants afin de rapidement recruter Wesley Fofana pour venir renforcer ce secteur de jeu. Un message très clair. Mais comme si cela ne suffisait pas, le joueur stéphanois a également remplacé son statut de joueur de l’ASSE par un « En attente » dans son profil, toujours sur Twitter. De quoi forcément mettre une pression énorme sur Claude Puel et les dirigeants de l’AS Saint-Etienne, même si on le sait, l’entraîneur français n’est pas du genre à se laisser impressionner dans ce genre de bras de fer. D'ici deux semaines, on connaîtra la fin de ce feuilleton.