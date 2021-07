ASSE : Les Verts tiennent leur première recrue !

Dans : ASSE.

Le mercato de Saint-Etienne va débuter avec une première recrue en provenance de l'Etoile Sportive du Sahel, au poste de latéral droit.

Le chantier s’annonce énorme à Saint-Etienne. Roland Romeyer et Bernard Caïazzo sont prêts à vendre le club, mais le processus est long. Une offre à hauteur de 100 ME venue d’Asie a été évoquée. En attendant, l’incertitude plane toujours. Et l’ASSE doit bien commencer comme tout le monde son mercato. Le club a déjà laissé partir deux cadres en fin de contrat : Romain Hamouma et Mathieu Debuchy. Le latéral droit a vécu une saison bien seul à son poste même si Mahdi Camara, Denis Bouanga ou Kevin Monnet-Paquet ont dépanné dans un rôle de piston droit au sein d’une défense à 5. Saint-Etienne est sur le point de résoudre ce problème.

Selon les informations de LaPresse.tn, le latéral droit Wajdi Kechrida, en fin de contrat avec l’Etoile Sportive du Sahel, « est en partance chez les Verts de Saint-Etienne ». Son club a trouvé son remplaçant, Zied Machmoum, et ne va pas tenter de le prolonger. L’international tunisien, 25 ans et 15 sélections au compteur, devrait être la première recrue estivale de l’ASSE. Reste à savoir pour combien de temps s’engagera le natif de Nice.

L’ASSE a un autre nom dans le viseur depuis quelques jours : Angelo Fulgini. Claude Puel veut renforcer son milieu. Néanmoins, le 10 Sport révélait qu’Angers se montre gourmand en réclamant 15 ME. Une somme hors de portée pour les Verts d’autant plus que Nice, Monaco et l’OM sont aussi sur le coup. Tant que la question de la vente ne sera pas définitivement réglée, il est difficile d’imaginer que l’ASSE puis frapper de gros coups cet été.