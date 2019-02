ASSE : Les Verts gagneront à Marseille, il y croit !

Dans : ASSE, Ligue 1, OM.

Si l'AS Saint-Etienne a souvent posé des problèmes à l'Olympique de Marseille à Geoffroy-Guichard, il en va tout autrement au Vélodrome. L'OM n'a en effet plus perdu face aux Verts en L1 dans son stade depuis...40 ans et une victoire de l'ASSE 5 à 3 au Vélodrome lors de la 3e journée de ce qui était à l'époque la D1. Le week-end prochain, les joueurs stéphanois savent donc l'ampleur de la tâche qui les attend, d'autant plus que sur le plan comptable ce match aura une importance énorme, les deux formations étant à la lutte pour la 4e place de Ligue 1.

Témoin attentif de notre Championnat, et notamment de l'AS Saint-Etienne, Robert Herbin est plutôt optimiste. Pour le Sphinx, l'ASSE a les moyens d'aller prendre les trois points à Marseille la semaine prochaine. « Dimanche, il ne faudra pas rater le match contre l’OM. Je pense que les Verts peuvent remporter la partie. Les Marseillais jouent un football un peu décousu en général. Ce sera un match important, explique, dans Le Progrès, Robert Herbin, qui estime que l’ASSE a une défense à même de poser des problèmes à toutes les autres équipes, et donc Marseille. La défense a été très solide contre Dijon avec le duo Perrin-Subotic. Ce sont deux joueurs très expérimentés et cela comptera pour obtenir des résultats. »