ASSE : Les Verts en Ligue 2, jour férié à Lyon, il craint l'enfer

Dans : ASSE.

L'AS Saint-Etienne reçoit dimanche une formation lilloise qui carbure à plein régime alors que les Verts enchaînent les défaites. Et si un scénario catastrophe se réalisait.

L’AS Saint-Etienne a touché le fond la semaine passée à Brest, la défaite des Verts en Bretagne étant la septième consécutive cette saison. Et comme si cela ne suffisait pas, c’est le LOSC qui se profile sur la route de l’équipe de Claude Puel, Lille étant la formation en forme du moment. L’ASSE va donc devoir réussir un exploit pour ne pas continuer son effrayante série en Ligue 1. Car si les Verts ne sont pas encore dans la zone rouge, ils s’en rapprochent dangereusement, Sainté étant à la 16e place du classement avec deux points d’avance sur Lorient, barragiste. Sur RTL, Florian Gazan avoue son pessimisme pour l’AS Saint-Etienne dans le cadre d’une chronique où l’ironie est évidemment largement présente.

Et le chroniqueur d’annoncer la relégation des Verts. « Je vous parie que cette saison les Verts vont descendre en Ligue 2. Je vais faire beaucoup de déçus, sauf à Lyon où si cette descente arrive un jour, ça sera un jour férié avec salaire payé double et une bouteille de Champagne payé personnellement par Jean-Michel Aulas. C’est vrai que l’ASSE était leader avec 10 points à la 4e journée, et on les imaginait batailler avec le PSG (...) Sauf que depuis cette fameuse 4e journée, les paroles c’est « Allez, qui c’est les moins forts évidemment c’est les Verts », qui n'ont plus marqué un seul point en sept matchs. Sept défaites consécutives, c’est la pire série de l’histoire du club, dont une en plus contre l’OL. Et vous le savez, un supporter stéphanois préfère perdre un œil ou un bras plutôt qu’un derby. Résultat Saint-Étienne est à deux points du premier relégable, et manque de bol, dimanche les Verts accueillent Lille, dauphin du PSG et 2e meilleure attaque du championnat, entraîné par l’ancien coach stéphanois Christophe Galtier. Le LOSC devrait se régaler face à la défense en carton des Verts : 17 buts encaissés durant cette série noire. On rentre dans la défense des Verts comme dans un Jessy Moulin (...) En 2020, l’ASSE c’est 65% de défaites, le pire bilan des 5 grands championnats. On est passé des poteaux carrés aux pieds carrés », ironise Florian Gazan, au risque de prendre la team 1er degré sur le dos.