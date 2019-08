ASSE : Les Verts en Europa League, Caïazzo voit grand

Dans : ASSE, Europa League, Coupe d'Europe.

Vendredi, à l’issue des barrages, au cours desquels Strasbourg a été éliminé par Francfort, le tirage au sort de la phase de groupes de l’Europa League a eu lieu.

Lors de celui-ci, l’AS Saint-Etienne est tombée dans le Groupe I, avec Wolfsburg, Gent et Oleksandria. Une poule assez relevée, comme celle du Stade Rennais, qui affrontera la Lazio, le Celtic et Cluj. Ce qui signifie donc que les deux représentants de la Ligue 1 auront fort à faire pour atteindre la phase finale de cette C3 version 2019-2020. Bernard Caïazzo le sait parfaitement.

« On doit toujours se méfier des tirages au sort. Une année, on avait dit que c’était facile et on s'était fait sortir. Puis l'année suivante, on le trouvait compliqué et on avait passé les poules. Avoir des déplacements en Belgique et en Allemagne, ça va faire plaisir à nos supporters. Les Ukrainiens, en revanche, on ne les connaît pas bien. En tout cas, cela va nous donner de belles fêtes. On est de retour en Europe, pour la quatrième fois en six ans. Notre objectif ? Faire le mieux possible, comme disait Robert Herbin. On est ambitieux, on se doit d'aller le plus loin possible. L'ASSE doit continuer sa progression », a lancé, sur Sport 24, le président du conseil de surveillance des Verts, qui a donc envie de revoir du grand football européen au Stade Geoffroy-Guichard. Les supporters ne demandent que ça après un début de saison compliqué...