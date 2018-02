ASSE : Les Verts en danger, Perrin applaudit les dirigeants !

Dans : ASSE, Mercato, Ligue 1.

L'AS Saint-Etienne a réalisé un mercato de grand standing en janvier, mais il reste désormais à concrétiser tout cela par des bons résultats. Mais pour l'emblématique Loïc Perrin, il est évident que la réaction des dirigeants de l'ASSE a été la bonne, ces derniers ayant parfaitement compris qu'il fallait impérativement faire des efforts pour éviter un crash en fin de saison. Et pour le capitaine des Verts, ce mercato d'hiver va relancer l'AS Saint-Etienne, malgré les gros changements apportés à l'effectif.

Avant le match de ce samedi à Amiens, Loïc Perrin affiche son optimisme. « Le club s’est rendu compte que l’on était dos au mur, qu’il fallait faire des efforts. Il en a vraiment fait avec quatre recrues plus Robert qui revient. Ce sont des joueurs importants, des internationaux qui vont nous apporter leur expérience et leurs qualités. Cela fait du bien à tout le monde. On est habitué aux changements. C’est toujours un peu comme cela même si c’est plus rare lors du mercato hivernal. Il est bizarre que les joueurs partent du jour au lendemain à cette période. C’est la vie d’un footballeur. On a tous envie que ceux qui nous ont quittés réussissent ailleurs (...) Il faut forcément un temps d’adaptation mais ce sont des joueurs expérimentés, ce qui facilite leur intégration. Comme on joue une fois par semaine, on a le temps de travailler les automatismes », explique, dans Le Progrès, un Loïc Perrin visiblement plus détendu qu’en fin d’année 2017. Reste à confirmer tout cela en enchaînant des victoires, celle acquise dimanche dernier contre Caen ayant été plus rassurante sur le plan du résultat que du jeu pratiqué.