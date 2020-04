ASSE : Les Verts débarquent au PSG pour zéro euro

Dans : ASSE.

Même si le football est à l'arrêt, l'AS Saint-Etienne prépare l'avenir et la prochaine saison. Des discussions sont en cours pour s'offrir une jeune pépite du PSG.

En ces heures de disette footballistique, les cellules de recrutement des clubs de Ligue 1 tentent de rester à l’affût, et c’est notamment le cas de celle de l’AS Saint-Etienne. Dans le collimateur des Verts, le jeune Adil Aouchiche, meneur du jeu du Paris Saint-Germain, désigné meilleur passeur du Mondial U17 2019 au Brésil avec l’équipe de France. Car aussi doué soit-il, Adil Aouchiche ne semble pas vouloir accepter le contrat que lui propose le PSG et il sera donc libre quand la saison se terminera à une date qui n’est cependant pas encore connue, épidémie de coronavirus oblige. Si l’ASSE semble avoir ses chances dans ce dossier, c’est que le staff stéphanois s’active depuis l’automne dernier, et que le joueur de 17 ans a apprécié le projet proposé par les Verts et par Claude Puel.

Mais l’AS Saint-Etienne aurait tout de même perdu une partie de son avantage, puisque selon L’Equipe le limogeage de David Wantier, qui était à la manoeuvre, n’a pas été perçu favorablement par le joueur et son entourage. De même, le club du Forez n’est plus le seul à s’intéresser au jeune meneur parisien. Outre des clubs européens qui flairent la bonne opération, des formations de Ligue 1 seraient entrés dans la danse, et notamment Bordeaux, Rennes et Lille. Et c’est le LOSC qui pourrait rafler la mise, car si Adil Aouchiche est libre en fin de saison, il a tout de même des exigences financières sérieuses, à savoir un salaire de 50.000 euros par mois, mais surtout une prime à la signature de plusieurs millions d’euros. Autrement dit, l’AS Saint-Etienne risque tout de même de souffrir pour réussir ce joli coup.