ASSE : Les Verts de retour en Ligue 1, il y croit

Quinzième de Ligue 2, Saint-Etienne a bien remonté la pente après une entame de championnat catastrophique.

Il n’y a pas si longtemps, l’ASSE se trouvait dans la zone des relégables en Ligue 2, ce qui pouvait laisser craindre une deuxième descente de suite. Cela aurait été dramatique pour les Verts, qui ne sont pas encore tirés d’affaire de manière définitive avec seulement quatre points d’avance sur Nîmes, dix-septième. L’opération maintien semble toutefois bien engagée et dans les années à venir, l’objectif de Saint-Etienne sera logiquement de remonter en Ligue 1. Une mission difficile mais pas impossible pour Alain Jacon, ancien gardien de l’ASSE dans les années 80. Interrogé par But Football Club, il estime qu’un retour des Verts dans l’élite est possible à moyen terme, une obligation pour un club de cette dimension, notamment sur le plan historique.

Saint-Etienne doit viser un retour en Ligue 1

« Voir l'ASSE en L2, et si bas, c'est un drame pour Saint-Etienne, pour la ville, les Stéphanois, la région et tout le peuple vert. C'est triste. Ce sont les Verts qui ont mis Saint-Etienne dans la lumière. Ils ont fait sortir la ville de l'anonymat. L'ASSE, c'est un patrimoine, un palmarès, avec cette ferveur incroyable, cette communion, ces valeurs de travail et d'humilité chères aux Stéphanois. A l'époque, la passion était incroyable. Elle est toujours vivace, même si les jeunes n'ont pas connu l'Epopée. Elle se transmet de génération en génération. Ce club mérite autre chose. Il n'est pas du tout à sa place. Je n'ai pas envie de m'immiscer dans le débat sur la direction. Mais j'ai envie de voir les Verts retrouver des couleurs, bien sûr. Ce club doit retrouver son standing et je suis convaincu qu'il y parviendra. Il va rebondir, j'en suis certain. Là, il s'agit de remonter au classement, de se maintenir. Je pense que l'équipe en est capable. Elle a été bien renforcée cet hiver. Elle s'est ressaisie et les résultats s'améliorent depuis le début de l'année. J'espère qu'elle aura les moyens de retrouver l'élite d'ici un an ou deux. Je suis confiant » a confié l’ancien gardien de Saint-Etienne, intimement persuadé que les Verts retrouveront dans les années à venir la Ligue 1. Un objectif pour Laurent Battles, à la tête de l’ASSE depuis le début de la saison.