ASSE : Les révélations inquiétantes sur le mercato des Verts

Dans : ASSE, Mercato.

Troisième de Ligue 1 avant la réception de Montpellier ce vendredi soir, l’AS Saint-Etienne est parvenue sans trop de difficultés à tourner la page Christophe Galtier, dont le parcours reste de premier choix pendant quasiment une décennie. Avec Oscar Garcia, un autre style est apparu, plus posé et vers l’avant, même si ce n’est pas forcément criant sur les derniers matchs. L’Espagnol a des excuses, car selon les révélations de L’Equipe ce jeudi, il n’a pas du tout été écouté sur le marché des transferts, et a même souvent été mis devant le fait accompli sur plusieurs postes. Par exemple, en sentinelle, il voulait un joueur technique et organisateur « à la Busquets » pour lancer le jeu et concurrencer Ole Selnaes, mais il a vu débarquer le jeune et brouillon Assane Diousse. Idem en attaque, où il a fini par écouter ses dirigeants en allant chercher Loïs Diony à Dijon, alors qu’il avait demandé un autre style d’attaquant. Lequel ?

Les dirigeants stéphanois avaient la réponse car à sa signature, Oscar Garcia avait dressé « à la Bielsa » une liste de 20 joueurs qu’il aimerait bien recruter, laissant le soin à ses patrons de tenter d’en faire venir quelques-uns. Aucun n’a signé, et aucune négociation n’aurait même été lancée pour en faire venir ne serait-ce qu’un seul. L’Espagnol n’a pas apprécié, et l’avait fait savoir dès le mois d’août. Avec le bon début de saison et ses qualités de travailleur très appréciées par Roland Romeyer, Garcia pourrait en être récompensé en se trouvant plus impliqué sur les retouches nécessaires pour le marché des transferts hivernal.