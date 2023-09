ASSE ‍: Les joueurs dérapent, ils sont déjà pardonnés

Dans : ASSE.

Par Adrien Barbet

Neuvième de Ligue 2 la saison passée, l'ASSE a l'ambition de rapidement remonter en Ligue 1. Durant une semaine agitée, suite à une virée nocturne des cadres qui a fait polémique, Saint-Étienne s'est offert son deuxième succès de la saison.

Saint-Étienne a peut-être trouvé la recette pour enchaîner les victoires. Avant la sixième journée de la Ligue 2, les Verts n'avaient remporté qu'un seul match, face à Quevilly. Et après les révélations du journal l'Équipe sur la sortie nocturne hasardeuse de Gautier Larsonneur, Anthony Briançon et Mathieu Cafaro, l'ASSE a pourtant signé son premier succès à l'extérieur cette saison, face à Caen qui était pourtant leader du championnat avant la rencontre. L'AS Saint-Étienne est dixième, à 5 points du Stade Lavallois qui trône en tête de la Ligue 2. Sur ButFootballClub, Denis Balbir est revenu sur cette victoire importante et sur la virée des cadres stéphanois, qui a beaucoup fait parler dans le Forez mais a aussi été perçu comme une motivation supplémentaire pour l'ensemble du vestiaire.

Les sorties nocturnes, le remède miracle des Verts

« À Caen, Saint-Étienne était sous pression après une semaine agitée en coulisses mais a eu une très belle réaction en allant s’imposer 2-1 au stade Michel d’Ornano. Je ne sais pas si les faits autour de la virée nocturne des cadres étaient exagérés ou non mais si c’est pour un tel résultat et un tel contenu de match, qu’ils sortent plus souvent ! J’ai vu un très bon match de Saint-Étienne, l’un des meilleurs depuis un petit moment. Même s’il faut rester lucide en se disant que Caen a aussi été privé d’un penalty en fin de partie, c’est une victoire méritée » a déclaré le journaliste qui avec ironie, invite les Stéphanois à sortir plus fréquemment pour rééditer ce type de performance. L'objectif d'un retour en Ligue 1 est toujours d'actualité, alors que la vente du club du Forez est sans cesse repoussée.