ASSE : Le Top 5 c'est la place de l'ASSE annonce Cabella !

Dans : ASSE, Ligue 1.

L'AS Saint-Etienne a été l'un des grands gagnants de la dernière journée de Ligue 1, puisque grâce à sa superbe victoire (4-3) contre Angers, l'ASSE est remontée à la cinquième place du classement.

Et cela tombe bien, Rémy Cabella estime que c'est dans ce Top 5 de la Ligue 1 que les Verts devront terminer en fin de saison. Pour l'ancien joueur de l'OM, le club stéphanois doit nourrir de grandes ambitions et il espère très largement y contribuer grâce à une forme enfin retrouvée.

« J’ai été un peu perturbé par mes blessures au genou. C’est vrai que je me sens de mieux en mieux. Cela se voit sur le terrain. Je suis plus libéré, je peux tenter plus de choses. J’ai moins d’appréhension. Si cela permet à l’équipe de gagner, c’est encore mieux. À Nîmes, je marque, contre Angers je fais une passe. J’ai envie d’être décisif. Vu les responsabilités que l’on me donne, c’est à moi de faire en sorte de l’être à chaque match. Il faudra gagner contre Reims pour rester en haut de la Ligue 1. On est bien au classement. Le Top 5, c’est notre objectif. On a envie d’y rester et d’aller le plus haut possible. Cela passera par des victoires. La série sur laquelle on restait n’était pas très belle. Il faut en refaire une nouvelle, ne pas s’arrêter là », prévient, dans Le Progrès, un Rémy Cabella très motivé à l'idée de ramener l'AS Saint-Etienne en Europe la saison prochaine.