Dans : ASSE, Mercato.

Parmi les nombreuses recrues de Saint-Etienne cet hiver, Neven Subotic est certainement celui dont l’intégration a été la plus convaincante. Au cœur d’une défense centrale qui avait clairement besoin de stabilité et d’assurance, le Serbe s’est discrètement mais efficacement glissé dans la peau d’un titulaire aux côtés de Loïc Perrin. Une doublette qui fonctionne à merveille et a été travaillée avant même son arrivée dans le Forez. Encore à Dortmund, Subotic a expliqué dans L’Equipe avoir reçu un coup de fil de l’emblématique défenseur stéphanois, et cela a visiblement beaucoup compté dans son choix de venir à l’ASSE.

« Il m’a téléphoné avant mon arrivée. Il m’a parlé, un peu en anglais, de façon très directe et honnête, en m’expliquant les choses telles qu’elles étaient et comme je l’aurais fait, s’il était venu en Bundesliga. De par son vécu, il sait comment le club et la Ligue 1 marchent. C’est vraiment le capitaine. Peu de clubs peuvent compter sur un joueur qui l’incarne autant. Il me fait penser à Steven Gerrard à Liverpool. Perrin, c’est un capitaine cinq étoiles pour mon intégration », a souligné le Serbe, qui a avoué que la transition entre Dortmund et Saint-Etienne avait été grandement facilitée par la ferveur des supporters, qu’il n’hésite pas à comparer.

Saint-Etienne, la même ferveur qu'à Dortmund

« Mais si cela constitue un grand changement pour moi, le Borussia et Saint-Étienne sont deux clubs similaires. Notamment au niveau des supporters. Entre le mur jaune de Dortmund et le mur vert de Saint-Étienne, la seule différence, c’est la couleur. Même si le stade n’était pas plein lors de mes débuts devant Caen, j’ai ressenti qu’il était le cœur de la ville et que les résultats du club dictaient l’humeur des Stéphanois. Ils étaient encore nombreux à Amiens, alors que c’est loin de leur ville. Tout joueur qui a évolué dans un tel club sait que cela lui donne une grande responsabilité », a confié le défenseur central, qui sait que le Chaudron pourrait bien à nouveau être plein si les Verts continuent leur remontée au classement.