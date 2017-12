ASSE : Le mercato pour sauver l'ASSE ? Galtier est « très inquiet »

Dans : ASSE, Ligue 1.

Observateur forcément très attentif de l'AS Saint-Etienne, qu'il a quittée en fin de saison passée, Christophe Galtier ne peut évidemment pas se réjouir de ce qu'il se passe depuis quelques semaines chez les Verts. Après le fiasco du derby et le départ incroyable d'Oscar Garcia, l'ASSE est en chute libre, et pour l'ancien entraîneur de Sainté, la situation ne doit pas être prise à la légère.

Et en bon connaisseur des habitudes stéphanoises, Christophe Galtier craint que le mercato d'hiver ne soit pas suffisant pour radicalement changer la donne. « Je suis très inquiet, celui qui ne l’est pas est inconscient. Le championnat est très serré (...) Cela peut aller très vite dans un sens comme dans l’autre et l’ASSE est dans une spirale négative. Pour que l’ASSE ne tombe pas dans ce piège, il faut être inquiet. La personne qui ne l’est pas fait fausse route. S’il faut compter sur le mercato de janvier ? C’est le mercato d’hiver. Si elle prend deux joueurs, ce sera un de plus que d’habitude. Il n’y aura pas un bouleversement radical. L’ASSE n’est plus habituée à se retrouver dans de telles situations. Les gens sont en colère parce qu’ils sont malheureux et tristes. Cela peut être vite très pénalisant de jouer dans un tel contexte lorsqu’on n’y est pas habitué », explique, dans Le Progrès, Christophe Galtier, clairement pas d'un optimisme débordant pour l'AS Saint-Etienne. Et ce n'est pas la perspective d'aller ce dimanche au Vélodrome défier l'OM qui doit rassurer les supporters de l'ASSE...