ASSE ‍: Kilmer Sports fait le ménage en interne

Dans : ASSE.

Par Corentin Facy

Le rachat de l’ASSE par Kilmer Sport entraîne logiquement quelques changements en interne, et les grandes manoeuvres ont commencé.

Avec le rachat de l’AS Saint-Etienne par le fonds d’investissement Kilmer Sports, Ivan Gazidis a été nommé président des Verts. Ce dernier s’est entouré de Huss Fahmy et Jaeson Rosenfeld et les trois hommes cohabitent avec Jean-François Soucasse, Samuel Rustem et Loic Perrin, lesquels étaient déjà présents à l’ASSE avant le rachat du club par Kilmer Sports. A date, Soucasse, Rustem et Perrin ne sont pas menacés. En revanche, le site Peuple Vert nous apprend qu’il va y avoir de gros changements au niveau de la cellule de recrutement avec plusieurs modifications de taille à venir. Ilan faisait notamment partie de cette cellule de recrutement, sous la supervision de Loïc Perrin.

Ilan change de poste, Costa quitte l'ASSE

L’ex-attaquant des Verts a changé de poste et fait désormais partie à part entière du staff technique d’Olivier Dall’Oglio, à la demande du coach des Verts, notamment pour aider les joueurs venant de l’étranger dans leur intégration. Par ailleurs, Jean Costa, qui avait rejoint la cellule de recrutement de Saint-Etienne en 2022 n’a pas été renouvelé par les nouveaux propriétaires alors que son contrat expirait au mois de septembre. Peuple Vert révèle par ailleurs que l’ASSE continue de « réorganiser sa cellule de recrutement », actuellement pilotée par Huss Fahmy et Jaeson Rosenfeld avec l’aide de Loïc Perrin. Les gros mouvements internes seront certainement nombreux dans les semaines et les mois à venir pour faire de l’ASSE le club le mieux organisé possible et le plus armé en matière de recrutement.