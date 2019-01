ASSE : Le Mali enfonce le clou après le gros coup de l’OL

Dans : ASSE, OL, Mercato.

A l’approche du derby entre l’AS Saint-Etienne et l’Olympique Lyonnais dimanche soir, les deux rivaux se sont déjà affrontés pour la signature d’un prodige.

On parle bien sûr de Boubacar Fofana, dont l’OL a obtenu la signature pour quatre ans à partir de l’été prochain. Alors que les Verts possèdent un partenariat avec l’AS Saint-Priest, l’ancien club de l’attaquant, depuis 2014. Autant dire que ce dossier fait jaser dans le Forez. En tant qu’ancien Stéphanois, Fousséni Diawara ne comprend pas comment l’ASSE a pu laisser filer le joueur qui terminera la saison en prêt au GFC Ajaccio.

« Je m’interroge. Il y a un partenariat, mais il sert à quoi si les meilleurs joueurs signent ailleurs, et en plus dans le club rival ? », a demandé le sélectionneur adjoint du Mali sur la chaîne TL7. « Boubacar est Malien. On m’a demandé de le suivre. Je l’ai vu jouer plusieurs fois. Je pense qu’il aurait été une bonne recrue pour l’ASSE, a-t-il estimé. S’il est performant avec Ajaccio, il va intégrer la sélection. Je pense qu’on va s’en mordre les doigts à l’ASSE. C’est dommage. On a des partenariats et on n’en profite pas. » Pour rappel, Fofana ne souhaitait pas rejoindre les Verts.